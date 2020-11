Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Einbruch in Erdgeschosswohnung

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in eine Erdgeschosswohnung in Stutensee-Büchig eingebrochen. Ob dabei auch etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 20:00 und 11:45 Uhr Zutritt zu dem in der Waldstraße gelegenen Anwesen. An der Terrasse der Erdgeschosswohnung drückten die Einbrecher zunächst den Rollladen nach oben und hebelten in der Folge die Terrassentür auf, um in die Wohnung zu gelangen.

Ob die Diebe bei ihrer anschließenden Suche nach Beute fündig wurden, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell