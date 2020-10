Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe -Radfahrerin und Fußgänger nach Kollision leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine 56-jährige Radfahrerin befuhr am Montag, gegen 11:00 Uhr, in Karlsruhe, den Gehweg in Richtung Herrenstraße. Als sie einen 83-jährigen Fußgänger touchierte, stürzte der Rentner sowie die Unfallverursacherin zu Boden. Hierbei wurde der Mann verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die Radlerin zog sich einige Schürfwunden zu.

