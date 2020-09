Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mann entblößt sich vor Polizeibeamtin

Karlsruhe (ots)

Zur Aufnahme eines Körperverletzungsdeliktes war ein Streifenteam am Samstag gegen 05:10 Uhr in der Karlsruher Hirschstraße im Einsatz. Aus einer etwa 5-köpfigen Personengruppe heraus, zog ein 29-Jähriger plötzlich seine Hose herunter und entblößte sein Geschlechtsteil. Er sah dabei in Richtung der anwesenden Polizeibeamtin. Als diese anschließend seine Richtung einschlug und er die Polizeiuniform erkennen konnte, verging ihm das zuvor aufgesetzte Grinsen. Schnell zog er die Hose wieder hoch. Der 29-Jährige wurde zur Polizeidienststelle verbracht und muss sich nun aufgrund seiner exhibitionistischen Handlungen verantworten.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell