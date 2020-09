Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Passanten bedroht und beleidigt

Karlsruhe (ots)

Am Sonntagnachmittag wurden zwei Frauen und zwei Kinder beim Vorbeilaufen von einem 29-jährigen Mann und einer 33-jährigen Frau grundlos angeschrien und bedroht. Die alarmierte Polizei musste die beiden alkoholisierten Störer in Gewahrsam nehmen, nachdem der 29-Jährige erheblich handgreiflich wurde und die 33-Jährige einen Polizisten angespuckt hatte.

Um 16.48 Uhr liefen eine 38-jährige Frau, ihre zwei Kinder und eine Freundin entlang der Zähringerstraße, als sie von der 33-Jährigen um etwas Geld gebeten wurden. Die vier Passantinnen wollten an der Frau und ihrem 29-jährigen Bekannten vorbeilaufen, wurden aber unvermittelt von beiden beleidigend und bedrohend angeschrien. In Angst flohen die Frauen mit den Kindern auf den Marktplatz und riefen die Polizei.

Wenig später stellten die Beamten die beiden Unruhestifter in der Zähringerstraße fest und wurden sofort ihrerseits aufs Übelste von ihnen beleidigt. Als sich die 33-Jährige, die auch einen Schäferhund mit sich führte, der Personenkontrolle entziehen wollte, fixierten die Polizisten sie an einer Gebäudewand, wobei die Frau einem Beamten an den Hinterkopf spuckte. Ihr Begleiter musste ebenfalls unter erheblicher Gegenwehr mit Handschließen gefesselt werden. Beide Personen waren stark alkoholisiert und wurden in Gewahrsam genommen.

