Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Jugendliche randalieren in S-Bahn

Karlsruhe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 0:00 Uhr, randalierten Jugendliche in einer Straßenbahn der Linie 1. Der Bahnführer stoppte die Bahn daher an der Haltestelle "Europaplatz" und verriegelte bis zum Eintreffen der Polizei die Ausgänge.

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz konnten vor Ort fünf Jugendliche, im Alter zwischen 13 und 18 Jahren, feststellen und vorläufig festnehmen. Anhand von sichergestelltem Videomaterial wird nun der genaue Tathergang ermittelt. An der Bahn entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zerstört wurden unter anderem Kameras und die Deckenverkleidung der Bahn.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell