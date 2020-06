Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der Kaiserallee wurde eine Fußgängerin leicht verletzt. Die 27-Jährige überquerte kurz nach 22.00 Uhr die Kaiserallee in Höhe der Haltestelle Yorckstraße bei der dortigen Ampelanlage. Ein stadtauswärts fahrender 28-Jähriger erfasste die Frau mit seinem Pkw. Die 27-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Bislang ließ sich noch nicht klären für wen die Ampelanlage Grünlicht zeigte. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

