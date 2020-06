Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Sulzfeld - Flüchtiger konnte nach Verkehrsunfall festgestellt werden

Karlsruhe (ots)

Ein Zeuge meldete am Sonntag gegen 02:15 Uhr am Kreisverkehr Kürnbacher Straße / Carl-Orff-Straße in Sulzfeld einen frischen Unfallschaden sowie ausgelaufene Betriebsstoffe. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr vor Ort, konnte jedoch kurze Zeit später von den Beamten des Polizeireviers Bretten in der Hauptstraße festgestellt werden. Das Fahrzeug wurde polizeilich sichergestellt und der Fahrzeughalter ermittelt. Dieser konnte in seiner Wohnung angetroffen werden. Er wurde aufs Polizeirevier verbracht und wies bei einem im Anschluss durchgeführten Alkoholtest rund 1,2 Promille auf. Bezüglich der ausgelaufenen Betriebsstoffe wurde eine Nassreinigung veranlasst.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell