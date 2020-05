Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Rücksichtsloser Pkw-Fahrer nach Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht gesucht - Polizei bittet um Zeugenmeldungen

B3 bei Ettlingen (ots)

Nach dem gefährlichen Überholmanöver mit einem Streifunfall eines noch unbekannten Autofahrers am vergangenen Dienstag zwischen 06.30 Uhr und 06.45 Uhr auf der Bundesstraße 3 zwischen Ettlingen und Neumalsch bittet die Polizei um Zeugenmeldungen.

Der unbekannte Pkw-Fahrer war von Süden her in Richtung Ettlingen unterwegs und überholte kurz nach Bruchhausen trotz Gegenverkehrs zwei Fahrzeuge. Ein BMW-Fahrer konnte auf der Gegenspur noch ausweichen, wohingegen am nachfolgenden Pkw der Außenspiegel abgerissen wurde. Dies, obwohl dessen Fahrer äußerst rechts auswich, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. An seinem Auto entstand Schaden von mehreren hundert Euro. Der Verursacher fuhr anschließend einfach weiter.

Neben dem BMW-Fahrer und weiteren Fahrzugführern kommt insbesondere als Zeuge der Fahrer eines Sprinters des Deutschen Paketdienstes DPD in Betracht, die möglicherweise Angaben zu dem bisher nicht näher zu beschreibenden Fahrzeug machen können.

Der Fachdienst zur Unfallfluchtermittlung bittet Zeugenmeldungen an das Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721 944840 zu richten.

