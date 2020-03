Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Mühlburg - Einbruchsdiebstahl in Imbisslokal

Karlsruhe (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende verschafften sich unbekannte Täter über eine Hintertür Zutritt in ein Imbisslokal in der Rheinstraße. Hierbei fiel auf, dass sich der Diebstahl eindeutig auf Lebens-, Putz-, und Hygieneartikel beschränkte. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 1000 Euro, der Wert des Diebesgutes muss noch abgeschätzt werden

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

