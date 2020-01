Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zigarettenautomat mit Knallkörper beschädigt

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Mit einem unbekannten Knallkörper beschädigten am Dienstag (7. Januar) bislang unbekannte Personen einen Zigarettenautomaten, der an einer Gaststätte an der Breite Straße aufgestellt ist. Anwohner hörten zwischen 2 Uhr und 3 Uhr morgens einen lauten Knall. Ob die Täter aus dem Automaten Geld oder Zigaretten entwendeten, wird noch ermittelt.

