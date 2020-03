Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Vereinsgaststätte

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum Samstag in eine Vereinsgaststätte in der Ehlersstraße in der Karlsruher Nordweststadt eingedrungen.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschaffte sich der Dieb zwischen 23:00 Uhr und 10:00 Uhr gewaltsam über die Terrassentür Zutritt in das Clubhaus. Im Inneren entwendete der Täter das aufgefundene Bargeld von mehreren hundert Euro sowie zwei hochwertige Armbanduhren. Zudem wurde ein Zigarettenautomat aus der Gaststätte nach draußen auf die Terrasse transportiert und dort gewaltsam geöffnet. Wie hoch der hier angerichtete Diebstahl- bzw. Sachschaden ist, kann noch nicht genau gesagt werden.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West ist nun auf der Suche nach Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0721-6663611 melden können.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell