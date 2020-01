Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Diebstahl auf Baustelle

Karlsruhe (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 16.00 Uhr, und Dienstag, 08.30 Uhr, wurde von bislang unbekannten Tätern auf einer frei zugänglichen Baustelle in der Bahnhofstraße in Mingolsheim eine Kabelrolle mit 250 Meter Kupferkabel entwendet. Zum Abtransport dürfte ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253/80260 entgegen.

