Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Rüppurr- Einbruch in Juweliergeschäft

Karlsruhe (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen kam es in Rüppurr zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft.

Mehrere Uhren und Bargeld ergaunerte ein Dieb auf seinem Beutezug in Rüppurr. Der bislang unbekannte Täter hebelte zwischen 18:30 Uhr und 09:00 Uhr des darauffolgenden Tages die Zugangstür zu einem Juweliergeschäft am Ostendorfplatz auf und gelangte so in den Verkaufsraum. Dort zerschlug er eine Glasvitrine und nahm Wertgegenstände aller Art an sich. Anschließend entwendete er noch das in der Kasse befindliche Bargeld und flüchtete unerkannt. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Karlsruhe-Rüppurr, unter der Telefonnummer 0721 98929704, in Verbindung zu setzen.

Linda Kraft, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

