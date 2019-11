Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Scheiben an Straßenbahnhaltestelle eingeworfen

Karlsruhe (ots)

Zwei Scheiben an der Straßenbahnhaltestelle Ostendorfplatz wurden am frühen Sonntagmorgen eingeworfen. Ein bislang Unbekannter nahm zwischen 03.45 Uhr und 04.15 Uhr einen Schotterstein aus dem Gleisbett und warf diesen gegen zwei Scheiben. Beim Zerbersten der Scheiben wurden Splitter auf der gesamten Straßenbreite am Ostendorfplatz verteilt. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

