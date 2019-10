Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim BAB 8 - Pkw überschlägt sich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Pforzheim (ots)

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam eine 33-Jährige am Donnerstagmorgen ihrem BMW auf der Bundesautobahn 8 ins Schleudern und überschlug sich.

Die 33-Jährige war gegen 08:00 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Pforzheim-West und der Anschlussstelle Pforzheim-Nord in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie bei leichtem Regen und nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der BMW überschlug sich letztlich und blieb auf dem Dach am Seitenstreifen liegen. Die durch den Unfall leicht verletzte Fahrerin konnte von anderen Verkehrsteilnehmern aus ihrem Auto geborgen werden und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Unfallwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Ob weiterer Sachschaden entstand, ist derzeit noch unklar. Der Seitenstreifen sowie die rechte Fahrspur wurden während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Hierdurch bildete sich zwischenzeitlich ein Rückstau mit einer Länge von circa 4 Kilometern.

Larissa Großmann, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell