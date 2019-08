Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Kieselbronn - Einbruch in ein Vereinsheim

Kieselbronn (ots)

In der Nacht vom 27. auf den 28. August drangen bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Jahnstraße in Kieselbronn ein. Über ein aufgehebeltes Fenster gelang den Tätern der Einstieg. Im Gebäudeinneren wurde zudem eine Tür und ein im Inneren befindlicher Zigarettenautomat aufgebrochen. Entwendet wurde nach aktuellem Stand der Inhalt des Zigarettenautomates sowie diverse Sportkleidung. Den Tätern gelang im Anschluss die Flucht.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07231/186 - 3211, mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord in Verbindung zu setzen.

