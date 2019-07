POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker - Schwelbrand in Dehnfuge

Polizeipräsidium Karlsruhe

Am Montagvormittag kam es an einem Gebäude in Mühlacker zu einem Schwelbrand einer Dehnungsfuge. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Gegen 06:00 Uhr meldeten Anwohner eine starke Rauchentwicklung, die von einem in der Bahnhofstraße gelegenen Gebäude ausging. Die alarmierte Feuerwehr leitete daraufhin entsprechende und umfangreiche Löscharbeiten ein. Ersten Erkenntnissen zufolge lag die Ursache des Rauchs in einem Schwelbrand einer Dehnungsfuge, welcher durch Schweißarbeiten im Rahmen der Dachdeckerarbeiten ausgelöst wurde.

Durch den Schwelbrand wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

