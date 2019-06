POL-KA: (KA) Stutensee - Skateboarderin verletzt sich bei Sturz

Polizeipräsidium Karlsruhe

Eine 23-jährige verletzte sich bei einem Sturz Donnerstagnacht auf der verlängerten Brunnenstraße. Die junge Frau war gegen 22.30 Uhr auf dem Skateboard mit ihren zwei Hunden auf dem geteerten Feldweg in Richtung Landesstraße 560 unterwegs. Ihr kam ein silberner SUV entgegen, von dessen Licht sie geblendet wurde, mit ihrem Skateboard nach links in den Seitenstreifen kam und stürzt. Der Fahrer des SUV fuhr ohne anzuhalten in Richtung Spöck weiter. Aufgrund der Dunkelheit besteht die Möglichkeit, dass der Fahrer des SUV den Sturz der jungen Frau nicht bemerkt hatte. Dieser wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251/7260 in Verbindung zu setzen.

