Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Höfen an der Enz - Drei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Höfen an der Enz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr wurden am Mittwochspätnachmittag drei Personen zwischen Höfen und Langenbrand verletzt. Um 17.30 Uhr befuhr ein 77 Jahre alter Audi-Fahrer die Landstraße 343 von Höfen in Fahrtrichtung Langenbrand. Ausgangs einer leichten Linkskurve kam er auf die linke Fahrbahnhälfte und kollidierte mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Audi A4 eines 51-Jährigen und der dahinter folgenden 53-jährigen Fordfahrerin. Der 77-Jährige wurde durch die Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Fahrzeugführer wurden ambulant in Krankenhäusern behandelt. Die drei beteiligten Pkw wurden mit einem Gesamt-Unfallschaden von geschätzten 30.000 Euro abgeschleppt.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

