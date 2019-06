Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Calw - Diebe brechen BMWs auf entwenden Multifunktionslenkräder

Calw (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Multifunktionslenkräder aus Fahrzeugen. Die Diebe hatten es auf ein Autohaus in der Stuttgarter Straße abgesehen und dort gezielt Pkws der Marke BMW aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen bauten sie im weiteren Verlauf fachmännisch die Multifunktionslenkräder und teilweise auch Tachoeinheiten im Wert von insgesamt etwa 10.000 Euro aus und entwendeten diese. Anschließend verschwanden die Täter unerkannt. Der verursachte Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Anna-Karin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell