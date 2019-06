Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Mötzingen - Unfallverursacher flüchtet von Unfallstelle

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am späten Montagabend auf der Landesstraße 1361. Durch einen hinterherfahrenden Zeugen wurde kurz vor 22:30 Uhr beobachtet wie ein Kleinlastwagen von der Autobahn A 8 kommend, die L 1361 in Richtung Nagold fuhr. In einer langgezogenen Rechtskurve überholte der Fahrer des 3,5-Tonner das vor ihm fahrende Zweirad. Trotz Gegenverkehr setzt der Fahrer erneut zum Überholvorgang an und übersieht dabei den entgegenkommenden 21-Jährigen Clio-Fahrer. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden bremste der junge Fahrer sein Fahrzeug ab und weicht nach rechts in den Seitenstreifen aus. In der Folge kollidierte er mit der Leitplanke. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Zu einer Berührung zwischen dem Kleinlastwagen und dem Clio kam es nicht. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Durch das abgelesene Kennzeichen konnte der Fahrzeugführer des 3,5-Tonner an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er muss nun mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort rechnen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell