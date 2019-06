Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Unfall verursacht und davongefahren

Pforzheim (ots)

Einen Sachschaden von geschätzten 8000 Euro verursachte Freitagnacht ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer. Der Unfallverursacher war gegen 23.15 Uhr auf der Eutinger Straße stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Hausnummer 13 stieß er gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern fuhr er davon. Aufgrund der Spuren am Unfallort, dürfte es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um einen blauen Renault Kangoo handeln, der auf der rechten Seite erheblich beschädigt ist. Hinweise zum Verursacher nimmt das Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231/186-4100 entgegen.

Dieter Werner, Pressestelle

