Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW)Bad Liebenzell - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und drei verletzten Personen

Bad Liebenzell (ots)

Am Mittwoch, gegen 19 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer die Straße L343 zwischen Möttlingen und Weil der Stadt. Auf Höhe eines Parkplatzes fuhr er vermutlich infolge Unachtsamkeit auf den dort wartenden Peugeot einer 60-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Peugeot nach links in den Gegenverkehr abgewiesen und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Smart eines 50-jährigen Mannes. Alle 3 Fahrzeugführer wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht, bei keinem besteht Lebensgefahr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 28000 Euro.

Zur Bergung und Versorgung bzw. zum Abtransport der Verletzten waren die Feuerwehr Bad Liebenzell, 3 RTW, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

