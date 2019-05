Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Gondelsheim - Werkzeuge aus Firmengebäude entwendet

Gondelsheim (ots)

Unbekannte Täter drangen am Dienstagmorgen in ein Firmengebäude in der Industriestraße ein und entwendeten Werkezeuge im Wert von etwa 2.000 Euro. Kurz nach 07.00 Uhr stellten Mitarbeiter die aufgebrochenen Räumlichkeiten im Innern der Firma und das Fehlen der Werkzeuge fest. Der entstandene Sachschaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Bretten unter der Telefonnummer 07252 50460 entgegen.

