POL-KA: (KA) Karlsruhe - 70-jähriger Autofahrer verstorben

Jede Hilfe zu spät kam am Mittwochmittag auf der Südtangente für einen 70-jährigen Autofahrer. Der Mann war kurz nach 12.00 Uhr auf der Südtangente in Fahrrichtung Rheinland-Pfalz unterwegs, als er von Zeugen beobachtet, Höhe der Ausfahrt zum Kühlen Krug, zusammengesackt über seinem Lenkrad nach links in die Leitplanken geriet. Eine kurz danach eingetroffene Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Karlsruhe-West sowie später hinzukommende Rettungskräfte leiteten noch unverzüglich Reanimationsmaßnahmen ein. Dennoch mussten die behandelnden Ärzte am Nachmittag letztlich den offenbar infolge eines internistischen Notfalles eingetretenen Tod des 70-Jährigen feststellen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro, das beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Zeitweise mussten beide Fahrstreifen gesperrt werden, was bis gegen 13.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen führte.

