Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Elektrogeräte von mehreren tausend Euro von Baustelle entwendet

Pforzheim (ots)

Werkzeuge sowie Vermessungsgeräte im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte erbeutet, als sie in der Nacht zum Dienstag zwischen 17:30 Uhr und 07.00 Uhr drei Container auf der Baustelle in der Gisela-Bär-Straße in der Pforzheimer-Südstadt aufbrachen. Die Diebe öffneten vermutlich mit Hilfe eines Bolzenschneiders die dortigen Vorhängeschlösser und entwendeten aus einem der drei geöffneten Container die aufgefundenen Wertgegenstände.

Wer hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 zu melden.

