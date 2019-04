Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel-Kirrlach - Pkw-Anhänger entwendet

Waghäusel-Kirrlach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in Kirrlach einen Pkw-Anhänger der Marke Hemmis an dem KA-Kennzeichen angebracht waren. Der Anhänger mit Werbeträgeraufbau und abschließbarer Deichselabdeckung wurde am Mittwoch, 03.04.2019 auf dem offen zugänglichen Gelände einer Eventgaststätte abgestellt. Am Montag, gegen 17.00 Uhr stellte der Besitzer das Fehlen des Anhängers fest. Das Polizeirevier Philippsburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07256 93290.

