POL-KA: (CW) Altensteig-Wart - Einbrecher sucht erneut Feuerwehrgeräthaus auf

Nicht ans Ziel seiner Wünsche kam ein bislang Unbekannter als er im Zeitraum von Samstag 19:00 Uhr bis Montag 09:00 Uhr sich gewaltsam Zutritt in das Feuerwehrgerätehaus in Altenteig-Wart verschaffte.

Nach aktuellem Ermittlungsstand zerstörte der Täter mit Hilfe einer Europalette die Scheibe des Gerätehauses und verschaffte sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Vermutlich ist der Dieb mit den Räumlichkeiten vertraut und geht gezielt in das erste Obergeschoss. Dort öffnete er eine Küchenschublade in der normalerweise eine Geldkassette aufbewahrt wird. Ohne Beute verlässt der Eindringling über das Fenster das Feuerwehrhaus.

Der Polizeiposten Altensteig bittet Zeugen sich unter 07453/9320460 zu melden.

