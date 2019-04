Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim- Tatverdächtigen zu versuchtem Raub auf Tankstelle ermittelt

Einen schönen Erfolg haben Beamte des Kriminalkommissariats Pforzheim zu verbuchen, sie konnten einen der beiden Täter des versuchten Raubes auf eine Tankstelle am 7. April dingfest machen. Akribische und aufwändige Ermittlungen führten zu einem 18-jährigen, der die Tat in seiner Vernehmung einräumte. Außerdem stellten die Kriminalbeamten bei der Durchsuchung seiner Wohnung Beweismittel sicher. Angaben zu seinem Mittäter wollte der Heranwachsende nicht machen, hierzu dauern die Ermittlungen noch an. Der junge Mann ist bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten und wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zwei Männer hatten am Sonntag, dem 7. April gegen 21 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Breslauer Straße betreten, die Angestellte mit einem Baseballschläger bedroht und Bargeld gefordert. Da die resolute Mitarbeiterin kein Geld herausgegeben hatte, waren die Tatverdächtigen zu Fuß und ohne Beute geflüchtet.

