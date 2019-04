Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW( Nagold- Elektrische Geräte entwendet

Karlsruhe (ots)

Unbekannte begeben sich in der Nacht zum Samstag auf das Gelände eines Bauzentrums in der Calwer Straße. Mit brachialer Gewalt öffneten die Täter dort die Verriegelung eines Holzbaus und entwendeten daraus elektrische Geräte im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Nagold, Telefon 07452 93050, erbeten.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell