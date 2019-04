Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Exhibitionist entblößt sich vor 16-jährigem Mädchen

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Mann sprach am Dienstag, gegen 14:20 Uhr, ein 16-jähriges Mädchen in der Karlsruher Zeppelinstraße an und fragte sie nach dem Weg zum nächstgelegenen Blumenladen. Dabei hatte er Kartenmaterial auf seinem Handy geladen und versuchte die Blicke der 16-Jährigen hierauf zu lenken. Das Smartphone hielt der Mann direkt über seinem Geschlechtsteil.

Als die Jugendliche ihren Blick in Richtung Handy richtete, zog der Unbekannte das Smartphone zur Seite, do dass er der Geschädigten sein entblößtes Geschlechtsteil offenbarte. Umgehend wandte sich die 16-Jährige von dem Mann ab und entfernte sich von der Örtlichkeit. Als das Mädchen erkannte, dass der Mann ihr folgte, fertigte sie kurzerhand ein Lichtbild und informierte daraufhin die Polizei. Der Exhibitionist flüchtete in Richtung Straßenbahnhaltestelle "Eckenerstraße".

Da die Geschädigte im Anschluss Kreislaufprobleme erlitt, musste ein Rettungswagen hinzugezogen werden. Eine direkt im Anschluss eingeleitete Fahndung nach dem Exhibitionisten verlief leider erfolglos. Die Ermittlungen anhand des Fotos des Mädchens sind am Laufen.

Es handelt sich bei dem nun gesuchten Mann um einen etwa 40-50 Jährigen mit Falten im Gesicht. Der Mann ist etwa 170 cm groß, verfügt über eine normale Statur, hat etwas längere schwarz-grau melierte Haare und spricht hiesigen Dialekt. Er war mit einer dunkelblauen Jeans und mit einem roten T-Shirt mit weißem Schriftzug auf der Vorderseite bekleidet. Darüber trug der Mann eine schwarze Jacke und schwarze Stiefel.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-5555, beim Kriminaldauerdienst zu melden.

