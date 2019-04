Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Gewinnversprechen aber nur bei Vorkasse- Vorsicht bei Betrugsmasche

Karlsruhe (ots)

Eine 72-jährige Frau hat am Dienstag gut reagiert und ist Betrügern nicht auf den Leim gegangen. Ein Unbekannter meldete sich am Nachmittag bei ihr telefonisch und gaukelte ihr vor, er sei von der Informationszentrale Berlin und wolle ihr mitteilen, dass sie bei einem Gewinnspiel mehrere Zehntausend Euro gewonnen habe. Um diesen Betrag zu erhalten, müsse sie aber zunächst für 1.000 Euro itunes-Gutscheine erwerben, die dann zwei Sicherheitsleute bei ihr abholen würden. Hierzu würde dann nochmals ein Termin vereinbart. Tatsächlich meldete sich am nächsten wieder jemand telefonisch, allerdings unter der Vorspiegelung der Anrufer sei vom Finanzamt und brauche die Codes der itunes-Gutscheine aus steuerrechtlichen Gründen. Da die Seniorin keine solchen Gutscheine erworben hatte, und der Mann trotz mehrerer Nachfragen keine detaillierten Auskünfte zum Sachverhalt gab, beendete die 72-Jährige richtigerweise das Gespräch.

Die Polizei rät:

Seien Sie vorsichtig, wenn ihnen am Telefon ein Gewinn versprochen wird, insbesondere wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben

Teilen Sie keine persönlichen Daten mit

Leisten Sie keine Vorkasse

Rufen Sie bei derlei dubiosen Anrufen die Polizei

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell