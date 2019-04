Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim- Gesuchten Straftäter festgenommen

Pforzheim (ots)

Die Orts- und Personenkenntnis eines Polizeibeamten ist einem 20-Jährigen am Dienstagabend zum Verhängnis geworden. Er wurde nämlich von einem Polizeibeamten, der gerade privat unterwegs war, dabei beobachtet, wie er in eine Gaststätte in Huchenfeld ging. Da dem Polizisten bekannt war, dass gegen den jungen Mann ein Haftbefehl bestand und er demzufolge gesucht wird, rief er seine Kollegen zu Hilfe, die den 20-Jährigen nach Verlassen der Lokalität festnehmen konnten. Weil der einige Tabletten dabei hatte, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, kommt er nicht nur in Haft, sondern wird auch noch wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

