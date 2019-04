Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Unbekannter warf Flasche von Brücke

Karlsruhe (ots)

Eine Glasflasche hat ein Unbekannter am Freitagnachmittag von einer Brücke auf die Kreisstraße geworfen. Ein 26-jähriger Pkw-Lenker war gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße 3579 in Höhe Friedrichstal unterwegs. Von der Fußgängerbrücke bei der Unterführung warf ein Unbekannter die Flasche, die neben seinem Pkw zersprang. Am Pkw des jungen Mannes entstand leichter Sachschaden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt, Telefon 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

