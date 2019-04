Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: ( Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Einbrecher haben es auf Schmuck und Handy abgesehen

Enzkreis (ots)

Schmuck sowie ein Handy hat ein Dieb am Samstagabend in der Straße Neuer Weg in Niefern erbeutet.

Nach bisherigem Kenntnisstand stieg der Unbekannte zwischen 19:45 Uhr und 21:45 Uhr gewaltsam über ein Kellerfenster in das Einfamilienhaus ein. Über das Treppenhaus gelangte er in das Obergeschoss und öffnete in sämtlichen Räumen Schränke sowie Schubladen. Das Erdgeschoss wird offensichtlich nicht betreten. Mit seiner aufgefundenen Beute verschwand der Langfinger bislang unerkannt.

Zeugen werden gebeten sich unter 07041/9693312 zu melden.

