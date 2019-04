Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Beteiligter meldet Unfall - Polizei sucht Zeugen oder weitere Beteiligte

Karlsruhe (ots)

Am Montag gegen 20.30 Uhr meldete sich ein 53-Jähriger bei der Polizei und zeigte dort einen Verkehrsunfall an, der sich gegen 19.00 Uhr ereignet hatte. Der Mann gab an, mit seinem VW-Golf auf dem Ostring vom Hauptfriedhof kommend unterwegs gewesen zu sein. Kurz vor der Durlacher Allee habe er dann ein Schleifgeräusch vernommen und habe angehalten. Ausgestiegen sei er nicht. Da sich niemand bemerkbar gemacht habe, sei er weitergefahren. Zu Hause habe er dann festgestellt, dass die Fahrerseite seines Pkw erhebliche Beschädigungen aufgewiesen hat. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen oder Geschädigte, die den Vorfall beobachtet haben oder an dem Unfall beteiligt waren. Diese werden gebeten sich mit Autobahnpolizeirevier Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

