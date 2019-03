Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Pforzheim - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Leichtkraftradfahrer

Pforzheim (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, ereignete sich in der Wilferdinger Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Pkw-Fahrer fuhr vom rechten Straßenrand in Fahrtrichtung Pforzheim an und wendete sogleich auf der Fahrbahn, um in Richtung Wilferdinger Höhe zu gelangen. Hierbei übersah er den in Richtung Pforzheim fahrenden, ebenfalls 17-jährigen Leichtkraftradfahrer, der trotz eines Ausweichversuchs mit der vorderen linken Pkw-Seite kollidierte. Durch den Zusammenstoß verletzte er sich schwer, der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 4500 Euro.

