Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Neureut - Hochwertiger Porsche gestohlen, Polizei warnt Autobesitzer mit Keyless-Go-Systemen

Karlsruhe-Neureut (ots)

Ein weißer Porsche Cayenne Turbo im Wert von 70.000 Euro wurde in der Nacht zum Freitag in Karlsruhe-Neureut gestohlen. Die ermittelnde Karlsruher Kriminalpolizei geht davon aus, dass das im Föhrenweg abgestellte Fahrzeug mit dem Kennzeichen KA-SH 8899 durch die unbekannten Täter mittels eines "Funkstrecken-Verlängerers" geöffnet wurde. Mittels dieser Technik ist es den Tätern möglich, das dauerhaft gesendete Signal der Fahrzeugschlüssel aus dem Innern der Wohnhäuser abzufangen und den am Fahrzeug stehenden Mittäter weiterzuleiten. Auch in diesem Fall ließ sich das Fahrzeug ohne Diebstahlspuren und Aufbruchsgeräusche öffnen. Der Fahrzeugbesitzer konnte um 02.15 Uhr noch wahrnehmen, wie sein Auto gestartet wurde, bevor sich die Täter unerkannt aus dem Staub machen konnten.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe rät Besitzern von Autos mit Keyless-Go-Systemen folgende Verhaltenstipps:

- Achten Sie auf fremde, verdächtige Personen und Fahrzeuge. Es könnte sich um professionelle Autodiebe handeln, die möglicherweise versuchen sich "unauffällig" das Schlüsselsignal zu verschaffen.

- Stellen Sie, wenn möglich, hochwertige Fahrzeuge in einer abschließbaren Garage ab.

- Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges nach, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang deaktiviert werden kann und nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie Ihr Fahrzeug außerhalb einer verschließbaren Garage abstellen.

- Legen Sie den Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab.

- Verwenden Sie bei Nichtbenutzung des Fahrzeugs Hüllen oder Behältnisse, um das Funksignal abzuschirmen. So können beispielsweise Schlüsseletuis mit eingebauter Abschirmfolie oder Schlüsseltresore über das Internet oder im Fachhandel erworben werden.

- Sichern Sie ihr Fahrzeug durch zusätzlichen optischen oder akustischen Alarm, der Diebe bei ihrer Arbeit stört oder abschreckt.

- Autodiebe gehen oft den Weg des geringsten Widerstandes. Je länger es dauert, ein Fahrzeug zu öffnen und zu entwenden, umso unwahrscheinlicher wird der Fahrzeugdiebstahl. Machen Sie es daher den Dieben schwer und installieren Sie beim Abstellen des Fahrzeugs mechanische Diebstahlsicherungen, wie zum Beispiel die klassische Lenkradkralle, eine Gangschaltungs- oder auch Pedalsperre.

- Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, steht Ihnen kostenfrei die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle unter Tel.: 0721/939-5045 zur Verfügung.

Hinweise zum aktuellen Porsche-Diebstahl nimmt der rund um die Uhr besetzte Kriminaldauerdienst unter 0721/939-5555 entgegen.

