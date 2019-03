Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Remchingen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Remchingen (ots)

Das Polizeirevier Neuenbürg sucht aktuell einen Zeugen, der am Dienstagmittag, 26. März 2019, offenbar eine Unfallflucht in der Wilferdinger Hauptstraße beobachtet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer dürfte so knapp an einem geparkten Ford-Fiesta vorbei gefahren sein, dass er dessen Außenspiegel abriss, sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte und einen Schaden von mehreren hundert Euro hinterließ. Der Unfall dürfte sich zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr ereignet haben. Ein Zeuge notierte auf einem Papiertaschentuch ein Heilbronner Kennzeichen und brachte dies am beschädigten Fahrzeug an. Nach zwischenzeitlichen Ermittlungen dürfte der Halter des vermeintlichen Unfallfahrzeuges allerdings nichts mit dem Unfall zu tun haben. Sowohl der besagte Zeuge als auch mögliche weitere Augenzeugen werden deshalb gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/7912-0 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell