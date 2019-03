Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal- Nissan-Fahrer gefährdet Straßenverkehr- Zeugen gesucht

Bruchsal (ots)

Ein 75-jähriger Nissan-Fahrer hat am Mittwochmittag einen Verkehrsunfall verursacht. Bereits vor dem Unfall fiel der Mann gegen 12 Uhr einem 47-jährigen Transporter-Fahrer auf, weil er ihm auf der Fahrt vom Kreisverkehr Stegwiesentraße in Richtung Schönbornstraße sehr dicht auffuhr und auch versuchte, trotz durchgezogener Linie, auf der Brücke Forster Straße zu überholen. Schließlich setzte der 75-Jährige dann auf der Schönbornstraße wieder zum Überholen an. Als dann Gegenverkehr nahte, geriet der Nissan immer weiter nach rechts, streifte dabei den Transporter und drängte diesen immer näher an den Straßenrand und dort geparkte Fahrzeuge ab. Glücklicherweise konnte der 47-Jährige noch gegenlenken, so dass es nicht zu einem Zusammenprall kam. Der Sachschaden, der beim Zusammenstoß des Nissans mit dem Transporter entstand, wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen oder auch im Gegenverkehr gefährdete Personen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251 7260, zu melden.

