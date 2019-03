Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fußgängerin wird bei Unfall verletzt

Karlsruhe (ots)

Am späten Dienstagnachmittag ereignete sich ein Unfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bert-Brecht-Straße, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 52-jähriger Lkw-Fahrer auf dem Parkplatz rückwärts, als eine Fußgängerin aus dem Lebensmittelgeschäft kommend in Richtung Bert-Brecht-Straße lief. Die 95-jährige Dame wurde vom Lkw erfasst und geriet in der Folge unter das Fahrzeug. Sie erlitt hierbei Verletzungen, eine Lebensgefahr besteht allerdings nicht. Die verletzte Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

