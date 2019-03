Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Zigarettenautomat gesprengt

Pforzheim (ots)

Am Dienstag zur Mittagszeit sprengte ein bislang unbekannter Täter einen Zigarettenautomaten in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen vernahm ein Anwohner zunächst einen lauten Knall auf der Straße. Als er aus dem Fenster blickte, sah er eine männliche Person, die sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte. Nach einer Ansprache durch den Bewohner flüchtete der Täter mit einem Fahrrad in Richtung Stadtmitte. Der Zigarettenautomat wies aufgrund der Sprengung deutliche Beschädigungen auf. Zu einer Öffnung des Gerätes kam es allerdings nicht. Die Polizei sperrte die Örtlichkeit weiträumig ab. Bei einer Gasmessung durch die Feuerwehr wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. Der Täter ist circa 25-30 Jahre alt, 180 cm groß und hat ein deutsches Erscheinungsbild. Er trug bei der Tatausführung dunkelblaue Jeans, eine schwarze Jacke, graue Schuhe sowie eine schwarze Mütze.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann oder entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721-666 5555 in Verbindung zu setzen.

