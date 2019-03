Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Powerbank fängt Feuer

Karlsruhe (ots)

Mehrere hundert Euro Sachschaden sind am Dienstagabend bei einem Brand einer Powerbank in einem Wohnhaus in Kraichtal entstanden. Personen kamen dabei zum Glück nicht zu Schaden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen lag die Powerbank auf einem Schreibtisch im Kinderzimmer des in der Straße "Im Welzemer" gelegenen Hauses. Gegen 21:30 Uhr geriet sie vermutlich aufgrund eines technischen Defekts plötzlich in Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden der Schreibtisch und der Fußboden des Zimmers beschädigt. Den Bewohnern des Anwesens gelang es, das Feuer noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr zu löschen. Die ebenfalls verständigten Rettungskräfte brachten fünf Bewohner vorsorglich ins Krankenhaus, die folgenden Untersuchungen ergaben aber glücklicherweise, dass niemand verletzt wurde.

