Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: CW) Calw/Althengstett- Mehrere Einbrüche- Zeugen gesucht

Calw/Althengstett (ots)

In der Nacht zum Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch hatten es die Beamten des Polizeireviers Calw mit einigen Einbrüchen zu tun, die vermutlich miteinander im Zusammenhang stehen. Die Täter schlugen im Zeitraum von Dienstag 18.30 Uhr bis Mittwoch 7 Uhr zunächst bei einer Autowerkstatt in der Stuttgarter Straße ein Fenster ein und gelangten so ins Gebäudeinnere. Nicht nur, dass die Unbekannten Bargeld aus einer Kasse entwendeten, sie machten sich dann auch noch mit dem Ford eines Kunden davon. Das Fahrzeug wurde allerdings am Dienstagmorgen in Calw wieder aufgefunden. In selben Tatzeitraum gelangten die Unbekannten gewaltsam in die Räume einer Gaststätte in der Ostlandstraße. Dort erbeuteten sie ebenfalls Bargeld. In der Nacht zum Mittwoch verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu einer Getränkehandlung in der Raiffeisenstraße in Calw, wo ihnen ein Geldbetrag in vierstelliger Höhe in die Hände fiel. Vornehmlich auf Bargeld hatten sie es auch bei einem Einbruch in eine Bäckerei in der Bahnhofstraße in Althengstett abgesehen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw, Telefon 07051 1610, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell