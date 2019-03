POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker - Frau von Radfahrer angegriffen

Polizeipräsidium Karlsruhe

Eine 49-jährige Frau wurde am Donnerstagmorgen in der Bahnhofsunterführung von einem bislang unbekannten Radfahrer angegriffen und lecht verletzt. Gegen 09.30 Uhr befand sich die Geschädigte in der Bahnhofsunterführung, als ihr unvermittelt der herannahende Radfahrer mit der Hand ins Gesicht schlug. Hierdurch erlitt die Frau eine Platzwunde, die genäht werden musste. Da sie keinerlei Angaben zu dem Unbekannte und dem Fahrrad machen kann, bitte die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07041 96930 an das Polizeirevier Mühlacker.

