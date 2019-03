Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Zwei Wohnungseinbrüche in Bruchsal

Karlsruhe (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch in zwei Wohnungen in Bruchsal eingebrochen. Während die Täter in der einen Wohnung Elektronikartikel im Wert von mehreren hundert Euro entwendeten, verließen sie die zweite Wohnung offenbar ohne Beute.

Nach den bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter zwischen 11 und 12:15 Uhr gewaltsam in die Erdgeschosswohnung eines in der Speyrer Straße gelegenen Mehrfamilienhauses ein. Anschließend durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und entwendeten hierbei mehrere Laptops, eine Kamera sowie eine Armbanduhr.

In der Zeit zwischen 08:45 und 20:45 Uhr hebelten Unbekannte die Eingangstür einer Wohnung in der Moltkestraße auf und durchsuchten anschließend die Räume nach Bargeld. Da sie bei ihrer Suche offenbar nicht fündig wurden, verließen sie die Wohnung ohne Beute.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

