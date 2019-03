Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Jugendlicher Sprayer festgenommen

Karlsruhe (ots)

Einen 15-jährigen Sprayer konnte die Polizei am frühen Dienstagmorgen inn der Weststadt festnehmen. Kurz nach 00.00 Uhr beobachtete ein Zeuge wie eine Person ein Graffiti an die Hauswand eines Anwesens in der Weltzienstraße sprühte und verständigte die Polizei. Eine Streife konnte kurz darauf einen 15-Jährigen in der Liebigstraße antreffen, auf den die Personenbeschreibung des Zeugen zutraf. Bei der Durchsuchung konnten drei Spraydosen in seiner Jacke aufgefunden werden. Weiterhin hatte er eine halbvolle Flasche hochprozentigen Alkohol bei sich. Bei dem Graffiti handelte es sich um den TAG #MPR. Nach Feststellung seiner Personalien wurde der Jugendliche Erziehungsberechtigen überstellt. Ein dort durchgeführter Alcomattest ergab einen Wert von 1,44 Promille.

