POL-KA: (KA) Karlsruhe- Uneins über Grünlicht- Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Keine Einigkeit herrschte zwischen zwei Verkehrsteilnehmern, die am Sonntagmorgen in einen Unfall auf der Herrenalber Straße verwickelt waren. Ein 67-jähriger Renault-Fahrer war um 10.20 Uhr auf der Herrenalber Straße in Fahrtrichtung Ettlingen unterwegs und prallte mit einer von links aus der Battstraße kommenden 68-jährigen Toyota-Lenkerin zusammen, die nach links abbiegen wollte. Beide Autofahrer gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier KA-Südweststadt unter Telefon 0721 6663411, zu melden.

