POL-KA: KA) Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Mit schweren Verletzungen wurde am gestrigen Montagnachmittag ein Motorradfahrer in eine Klinik eingeliefert, nachdem er alleinbeteiligt auf der B 36 im Bereich Ausfahrt Neureut-Nord zu Fall gekommen war. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei war der 52-jährige Krad-Lenker in Richtung Mannheim unterwegs und wollte gegen 16.05 Uhr an der Abfahrt Neureut-Nord die B 36 verlassen. In der Rechtskurve der Ausfahrt kam er dann zu Fall und überschlug sich mitsamt seinem Motorrad.

Die Verkehrsunfallaufnahme der Polizei Karlsruhe sucht zum Unfallhergang Zeugen, die sich bitte unter Telefon 0721 / 944840 beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe melden sollen.

