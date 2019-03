Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Widersprüchliche Angaben zu Unfallgeschehen - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 10 in Höhe der Kanzlerstraße machten die Beteiligten unterschiedliche Angaben. Den Einlassungen eines 46-jährigen Lkw-Fahrers zufolge habe er auf dem rechten Fahrstreifen bei Rotlicht an der Einmündung hinter einem weiteren Lkw gestanden. Als die Ampel auf Grünlicht schaltete seien beide Lkw losgefahren. Er habe dann auf den linken Fahrstreifen gewechselt um den vor ihm fahrenden Lkw zu überholen. Als er schon komplett auf dem linken Fahrstreifen gewesen sei, habe er ein Geräusch wahrgenommen und habe angehalten. Nach Angaben eines 25-jährigen Rollerfahrers sei dieser auf der Bundesstraße 10 auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Niefern gefahren. In Höhe der Kanzlerstraße habe dann der Lkw-Fahrer den Fahrstreifen gewechselt und er habe abbremsen müssen. Hierbei sei er dann zunächst gegen den Bordstein gestoßen und anschließend auf die Fahrbahn gestürzt. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231/186-4100 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell